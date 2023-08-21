حلمى طولان : على إدارة الزمالك القادمة وضع حلول لحل الأزمه المالية

أكد حلمي طولان نجم الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء يمر بفترة سيئة فى تاريخه، بسبب الأزمات الإدارية والفنية التي يعاني منها الفريق.

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أكد حلمي طولان فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: " للأسف الزمالك أصبح فريق طارد للنجوم، ولا يستطيع فى النهاية أن يقوم بتعويضهم، مثلما رحل من قبل مصطفي محمد وفرجاني ساسي وطارق حامد وأشرف بن شرقي.

وأضاف:" للأسف الزمالك مديون للجميع ولابد من حل الأزمات المالية حتى يتم التركيز وقتها فى دعم الفريق، وبسبب الأزمة المالية النادي أصبح طارد للنجوم، واللاعبين ترغب فى الرحيل بسبب هذا الأمر بالطبع.

وأتم طولان:" لابد على مجلس الإدارة القادم العلم بالمشاكل التي يمر بها الفريق من أجل وضع حلول للقادم".

أعطي أوسوريو لاعبى الزمالك راحة طويله لمدة 20 يومًا كان من المقرر ان ترجع اللاعبين يوم 25 أغسطس القادم ، ولكن منح المدرب راحة إضافية لاعبي الفريق حتي 1من شهر سبتمبر القادم .

من المقرر ان يخوض الزمالك معسكر مغلق في القاهرة استعدادًا للموسم الجديد يتباعها اقامة مباراتين وديتين.