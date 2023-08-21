الأسهم الأمريكية : ترتفع مع ترقب أرباح "إنفيديا" واجتماع البنوك المركزية

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في أسواق الأسهم الأمريكية عند الفتح، اليوم الاثنين، مع صعود سهم شركة "إنفيديا" قبل إعلان أرباحها الأسبوع الجاري، فيما يترقب المستثمرون اجتماع صناع السياسة في البنوك المركزية العالمية في "جاكسون هول" سعيا لتحديد مسار أسعار الفائدة.

الأسهم الأمريكية

وزاد المؤشر ​​"داو جونز الصناعي في أسواق الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو " 30.62 نقطة، أو بنسبة زياده تعادل 0.09%، ليصل إلى مستوى 34531.28 نقطة.

كما ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500" شركة في أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 10.57 نقطة، أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.24% ليصل إلى مستوى 4380.28 نقطة .

وزاد أيضا المؤشر "ناسداك المجمع" لشركات التكنولوجيا في أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 56.48 نقطة، أو بنسبة زيادة تعادل نحو 0.42%، ليصل إلى مستوى نحو 13347.26 نقطة.

وسجل سهم "إنفيديا" في أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعا بنسبة 4.3% خلال التعاملات ليصل إلى 451.8 دولارا، ويواصل السهم تسجيل ارتفاعات قوية منذ بداية العام حيث تضاعف سعره 3 مرات تقريبا في 2023.

الأسهم اليابانية : "نيكاي" الياباني يرتفع وينهي سلسلة خسائر استمرت 3 أيام

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع فى أسواق الأسهم اليابانية ، اليوم الاثنين، في ظل تعامل المستثمرين بحذر بعد الخسائر الفادحة الأسبوع الماضي وتخطيهم لخيبة الأمل الناجمة عن الخفض الضئيل لأسعار الفائدة في الصين.

وأنهى نيكاي التعاملات فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعا بنسبة 0.37% عند 31565.64 نقطة اليوم الاثنين، منهياً سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

وتراجع المؤشر فى أسواق الأسهم اليابانية 3.15% الأسبوع الماضي وسجل أسوأ أداء أسبوعي له هذا العام. ومع ذلك، فقد ارتفع المؤشر بنحو 21% هذا العام ليصبح الأفضل أداء في آسيا.

وانخفض المؤشر فى أسواق الأسهم اليابانية لفترة وجيزة اليوم الاثنين، بعدما خفض البنك المركزي الصيني سعر الإقراض لأجل عام بعشر نقاط أساس وترك سعر الفائدة لأجل خمس سنوات دون تغيير في مفاجأة للمحللين الذين توقعوا خفضا بمقدار 15 نقطة أساس لكليهما.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.17% ليصل الى مستوى نحو 2241.10 نقطة.

وقاد سهم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية فى أسواق الأسهم اليابانية الأسهم الرابحة وارتفع بنسبة 4% مما جعل قطاع المرافق ثاني أفضل القطاعات أداء على المؤشر نيكاي.