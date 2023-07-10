الأسهم اليابانية: المؤشر "نيكاي" الياباني ينخفض لليوم الخامس على التوالي

تراجع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق" الأسهم اليابانية " للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات، اليوم الاثنين، مسجلا أطول سلسلة خسائر له هذا العام، متأثراً بارتفاع الين وضعف وول ستريت الأسبوع الماضي.

الأسهم اليابانية

وانخفض المؤشر نيكاي فى أسواق" الأسهم اليابانية" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 32189.73 نقطة عند الإغلاق في جلسة متقلبة شهدت ارتفاع المؤشر 0.53% في التعاملات الصباحية ثم انخفاضه 1% في تعاملات ما بعد الظهيرة.

وتراجع المؤشر فى أسواق" الأسهم اليابانية" بنسبة 4.63% منذ أن سجل أعلى مستوى إغلاق في 33 عاماً عند 33753.33 نقطة قبل أسبوع.

ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي فى " الأسهم اليابانية"، انخفض 150 سهما وارتفع 73 سهما واستقر اثنان، بحسب الاسواق العربية.

وكان قطاع الطاقة هو الرابح الوحيد بعد ارتفاع سعر النفط الخام دولارين للبرميل إلى أعلى مستوياته في تسعة أسابيع يوم الجمعة، كما عوض قطاع المواد الأساسية خسائره المبكرة وأغلق بدون تغير.

وتراجعت أسهم قطاع الرعاية الصحية فى أسواق" الأسهم اليابانية" 1.34%. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51% إلى 2243.33 نقطة.

تراجع الأسهم الأوروبية بعد بيانات صينية أثارت مخاوف من الانكماش

الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعدما سجلت خسائر أسبوعية كبيرة، إذ أججت بيانات دون المتوقع للتضخم بالصين المخاوف من ضعف الطلب، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية، وكذلك نتائج أعمال الشركات المقرر إعلانها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.3% في مستهل التعاملات وقادت شركات التعدين وصناعة السيارات المرتبطة بالصين الخسائر.

وتراجعت الأسواق الآسيوية بعدما أظهرت بيانات تراجع أسعار المنتجين في الصين بأسرع وتيرة في سبع سنوات ونصف السنة في يونيو، بينما سجل تضخم أسعار المستهلكين أبطأ مستوياته منذ 2021.

وسجل المؤشر ستوكس 600 القياسي فى الأسهم الأوروبية أسوأ أداء أسبوعي له فيما يقرب من أربعة أشهر يوم الجمعة، بعدما أدت إشارات متشددة من صناع القرار بالبنوك المركزية، وبيانات أظهرت متانة الاقتصاد الأميركي إلى زيادة المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع سهم شركة باير فى الأسهم الأوروبية 2.5% بعدما أفاد تقرير بأن شركة تصنيع العقاقير والمبيدات الألمانية العملاقة يمكن أن تنفصل وتدرج وحدة علوم المحاصيل التابعة لها في البورصة.

وتراجع سهم شركة "كيرينغ" فى الأسهم الأوروبية 0.3% بعدما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الشركة المالكة لعلامة "غوتشي" دفعت 3.5 مليار يورو (3.83 مليار دولار) لشراء شركة العطور الفرنسية الفاخرة "كريد" في يونيو/حزيران.