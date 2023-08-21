القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي وشباب الأهلى دبي  في دوري أبطال آسيا

تكشف بوابة الوفد الالكترونية ، القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والشباب الأهلى مساء غد الثلاثاء على مرسول بارك ضمن منافسات دوري الاقصائي بدوري أبطال أسيا.

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موعد مباراة النصر السعودي وشباب الأهلى دبي

من المقرر ان تبدأ مباراة النصر و شباب الاهلى اللقاء في تمام الساعه 8.20 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.20 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9.20 مساء بتوقيت الإمارات .

تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة شباب الأهلى

في حراسة المرمى: وليد عبد الله

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - عبد الله العمري - جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزفيتش - سيكو فوفانا

في الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي وشباب الأهلى

تذاع المباراة على الهواء مباشرة التي تجمع بين اس اس سي الرياضية السعودية الناقل الحصري للمباراة في منطقة شرق الأوسط عبر البث الفضائي المشفر .