لاعب شباب الأهلي: الدوري السعودي الأقوي عربيًا وفرصة النصر رائعة للظهور الجيد

كشفت وليد عباس، لاعب شباب الأهلي، عن رأيه في المنافسة التي أصبح عليها الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، بعد النجوم الذي أنضمت لدوري "روشن".

وأكد عباس أن الدوري السعودي هدف لجميع اللاعبين لأنه يعد الأقوي في المنطقة العربية وغرب اَسيا.

وقال عباس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة النصر:"فرصة لنا للظهور بمستوى رائع أمام نجوم النصر ، والدوري السعودي هدف لجميع اللاعبين لأنه الدوري الأقوى عربيًا وغرب آسيا وإن شاء الله عالميًا".

وأضاف: "النصر لديه أسماء كبيرة وتواجدهم يثير الأندية الخليجية".

وأكمل:"أكيد سنواجه صعوبة علينا اللعب كمنظومة واحدة والدفاع يبدأ من الهجوم، ولا يوجد أي رهبة من مباراة الغد".

في سياق متصل قال الصربي نيكوليتش، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة شباب الأهلي والنصر: "العالمي لديه لاعبون يمتلكون السرعة من خمس لعشر ثوان مثل فوفانا وبروزوفيتش وتاليسكا سيصلون للمرمى ولدينا لاعبون مميزون، الأهم عدم استقبالنا لأهداف".

وأضاف مدرب أهلي جدة: "قدت إدارة الفريق الفنية منذ شهرين مع الفريق وهدفي تحقيق الانتصار غدًا وسنعطي كل ما لدينا على أرضية الملعب".

وتابع:"خضت مباريات كثيرة وقابلت أندية أوروبية كثيرة، لم أرَ التوتر في لاعبيني لمباراة الغد".

وأكمل:"النصر يمتلك خمسة أجانب، رونالدو وفوفانا وبروزوفيتش لهم كل الاحترام".

واستطرد:"النصر فريق كبير ويمتلك لاعبين كبار ونأمل تقديم مستوى يليق بالفريقين".

فيما علق على استقبال العالمي، فقال:"نتوجه بالشكر للنصر على الاستقبال الرائع هنا في الرياض، رأي العديد من الخبراء من غير المنطق تواجد فريقان بحجم النصر وشباب الأهلي في الأدوار الإقصائية".

وأتم المدرب الصربي تصريحاته:"علينا اللعب بتركيز ١٠٠٪ كل ثانية بدون إعطاء هدايا للخصم واستغلال جميع الفرص التي ستتاح لنا".

الجدير بالذكر أن مباراة النصر أمام شباب الأهلي تنطلق في الثامنة و20 دقيقة، في المباراة التي ستُنقل عبر شبكة قنوات "ssc" السعودية.