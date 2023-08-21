القبض على 30 شخصا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بالمنيا

أصيب اليوم الإثنين، 17 شخصا بإصابات متفرقة ، من بينهم 6 أشخاص في حالة حرجة، في مشاجرة بين عائلتي طلبة وجعفر، بقرية منشأة اليوسفي إحدى قرى مجلس قروي صندفا بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

البداية إثر نشوب مشاجرة طاحنة بين عائلتي طلبة وجعفر، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصا والشوم ، ونتج عن المشاجرة إصابة 17 شخصًا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقامت قوات الأمن بالقبض على 30 شخصًا من الطرفين، وفرضت رجالات الشرطة بمركز بني مزار كردون امني حول مداخل ومخارج القرية، لمنع تجدد الإشتباكات

وبانتقال الأجهزة الأمنية وباللتحريات الأولية التي أجراها رئيس مباحث المركز ومعاونيه ، تبين وقوع مشاجرة بين عائلتي طلبة وجعفر بقرية منشأة اليوسفي بمجلس قروي صندفا بمركز بني مزار شمال المنيا، نتج عنها إصابة 17 شخصًا تقريبا منهما 6 حالات فى حالة حرجة، بهما طعون بسلاح ابيض، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 30 شخصًا من الطرفين.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات .