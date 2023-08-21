محمد حماقي يوضح تفاصيل حفله بمهرجان قرطاج | كواليس أغنية لوالده

أوضح الفنان محمد حماقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش مهرجان قرطاج السينمائي الدولي على مشاركته في حفل ختام المهرجان بدورته الـ52، معلقا: "شرف ليا وجودي في المهرجان".

محمد حماقي

محمد حماقي يوضح تفاصيل حفله بمهرجان قرطاج

أشار محمد حماقي: "أنا سعيد جدًا بوجودي في مهرجان قرطاج وشرف وحلم أي فنان أنه يقدم حفلة على مسرح قرطاج".

محمد حماقي

محمد حماقي يعبر عن سعادته بمشاركته في مهرجان قرطاج "سعيد إني بختم مهرجان كبير وعريق"

تابع محمد حماقي حديثه قائلاً: "سعيد إني بختم مهرجان كبير وعريق زي مهرجان قرطاج، وحلم لأي فنان أنه يكون على مسرح قرطاج في تونس، لعدة أسباب منها عراقة المهرجان وحلاوة الجمهور التونسي، ومن أول ما ابتديت أغني وأنا بسمع للجمهور التونسي هو جمهور فنان وجمهور راقي وصوته حلو، ومعلومة معروفة عندنا أن الجمهور التونسي هو جمهور مغني".

محمد حماقي

كشف محمد حماقي عن تأخير وجوده في مهرجان قرطاج: "معرفش ليه اتأخر وجودي في مهرجان قرطاج يمكن مكنش في فرصة إننا نتقابل، وجت الفرصة وأخيرًا اتحققت".

محمد حماقي "أنا بانتمي لمدرسة إني أغني بإحساس"

وعن غنائه بلهجات مختلفة، قال حماقي: "طول عمري بقول موضوع الغنى بلهجات مختلفة، هو مدارس أنا بانتمي لمدرسة إني أغني بإحساس، ومش بحب أشغل راسي وأنا باغني، أنا بشوف اللي بيغني بلهجة مختلفة هو بيشغل نفسه بلهجة تكون صح ومخارج الحروف فده بياخد جزء من إحساسك، وده السبب اللي يخليني مقدمش أغنية بلهجة تانية، أنا بحب أسمع الغنا التونسي بس من التونسى، والغنا قدام الجمهور التونسي مهمة صعبة مش سهل لازم تكون عامل حسابه ومجهز نفسك".

محمد حماقي

اغنية ما بلاش

وعن كواليس أغنية "ما بلاش"، التي طرحها عام 2016، وكانت تعبر عن حزنه الشديد لرحيل والده عن دنيانا، قال حماقي: "مكنتش عايز من البداية أستنزف مشاعر الناس ولا إن الناس تتعاطف من قبل ما تسمع عشان تحب الأغنية، دي مش طريقتي، واحتفظت بما في داخلي لنفسي، وقدرت أقوله بعد حوالي سبع سنين بعد ما مبقاش فيه شبه استعطاف للناس".

أكمل محمد حماقي حديثه قائلاً: أنا محستش بفرحة ولكن حسيت إن الناس طبطبت عليا، عارف لما تضعف جدا وتلاقي حد بيطبطب عليك وحاسس بيك، هو ده اللي أنا حسيت بيه إني لما عبرت عن وجعي بالأغنية ولقيت كل الناس متعاطفة حسيت كأن الناس بتطبطب عليا، استقبال الناس كان مختلف وحسيت إن الناس في ضهري وحاسين بيا".

محمد حماقي

تابع محمد حماقي: "ليا واحد صاحبي مخرج اسمه ميدو شعبان كلمني يوم نزول الألبوم ووقف عند أغنية ما بلاش وسألني قالي هي الأغنية فيها حاجة، أنا مش حاسس إنها أغنية حاسس إنها أشبه بترتيلة أو بصلاة فيها حاجة روحانية زيادة عن الأغاني، وقولتله كلامك أثر فيا وحكيتله سبب الأغنية قالي وصلني الإحساس وأنا بسمع الأغنية من غير ما أعرف وأظن إن ده اللي وصل للناس".