شروط الالتحاق بمدارس "ابدأ الوطنية" التكنولوجية

أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS، وتم إطلاق هذا النموذج التقني في التخصصات ذات الأولوية للدوية، ويستهدف نموذج مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية عددًا من المدارس.

نموذج مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية

وبدأ تطبيق نموذج مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بمدرسة ابدأ للعلوم التكنولوجية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في بدر.

وتم البدء في تطبيق نموذج مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بمدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر، وتحويلها إلى مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير مدرسة دمياط الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية وتحويلها الى مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط، المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن.

ويأتي هذا النموذج ضمن الخيارات التي يمكن للطلاب دخولها بعد إتمام المرحلة الإعدادية، حيث إن الهدف الرئيسي منها هو الاهتمام بمنظومة التعليم الفني.

وتُوفر مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بيئة تعليمية منضبطة تطبق أعلى معايير الجودة العالمية وتـواكب التطور التكنولوجي، وتتيح الفرصة للطلاب للتدريب العملي والمـيـداني بالمنشآت الصناعية بالمناطق الجغرافية المحيطة.

وتمنح مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية، شهادات دولية معتمدة للطلاب المتميزين، بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات تـوظـيـف بـشـكـل دوري لـجـمـيـع الـخـريـجـيـن لمساعدتهم على إيجـاد فـرص عمل مناسبة داخـل مصر وخارجها.

يخص شروط التقديم للالتحاق بمدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" ببدر:

ــ أن يكون الطالي حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023

ــ أن يكون الطالب حاصل على مجموعة في الشهادة الإعدادة لا يقل عن 210 درجة

ــ ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أكتوبر 2023

ــ التقديم في المدرسة مفتوح للبنين والبنات من محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والسويس).

مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط:

نفس الشروط التي ذكره سابقًا بالإضافة إلى أنه يُتاح التقديم للبنين من محافظات (دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الإسكندرية، السويس).