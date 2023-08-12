مشروع "ابدأ حلمك" يواصل تدريباته المكثفة للمواهب بالوادي الجديد

تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يواصل مشروع "ابدأ حلمك"، وهو أحد المشروعات الفنية التي تهدف إلى اكتشاف وتدريب المواهب الفنية على فنون المسرح، تدريباته المكثفة في محافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢٣.

تنظم هذه التدريبات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتشرف عليها الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، والمدير التنفيذي للمشروع، وبرئاسة المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع في قطاع وسط الصعيد الثقافي بإشراف الكاتب محمد نبيل، في فرع ثقافة الوادي الجديد بإشراف ابتسام عبدالمريد.

واصل الفنان مناضل عنتر تدريباته الاستعراضية، حيث تم العمل على التحول في الشكل والمضمون، بالإضافة إلى العمل على الأداء الثنائي والعمل الجماعي باستخدام الإيقاع. وشهدت التدريبات حضور المخرج حسن رفقي والمخرج محمد سعد، المشرفين الإقليميين للمشروع بمدينة الخارجة.

وعلى مسرح قصر ثقافة موط، واصل الفنان والمايسترو حسام حسني تدريباته الموسيقية، حيث تمت المراجعة على الأغاني التي تم التدريب عليها، ومنها: "أنا المصري"، "حبيبي لولا السهر"، "قولوا لعين الشمس"، "سلم علي"، "يا حبيبتي يا مصر"، "سماح النوبة"، "إلى رحاب اليثرب"، "مدد مدد"، "يا حمام"، "يا غريب الدار"، و"مصر مصر".

هذا وقد قام المخرج محسن سعيد، المشرف الإقليمي للمشروع بالداخلة، بمراجعة مربعات ابن عروس ورباعيات صلاح جاهين، وتدريبات التعبير الحركي، تمهيدًا للاستعداد للعروض المسرحية المقبلة في إطار مشروع "ابدأ حلمك".

يأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة الثقافة لاكتشاف وتطوير المواهب الفنية في مصر، وتوفير الفرص المناسبة للشباب لممارسة فنون المسرح والإبداع الفني.

يواصل مشروع ابدأ حلمك تدريبات مكثفة للمواهب في محافظة الوادي الجديد

يواصل مشروع ابدأ حلمك تدريبات مكثفة للمواهب في محافظة الوادي الجديد

يواصل مشروع ابدأ حلمك تدريبات مكثفة للمواهب في محافظة الوادي الجديد

يواصل مشروع ابدأ حلمك تدريبات مكثفة للمواهب في محافظة الوادي الجديد

يواصل مشروع ابدأ حلمك تدريبات مكثفة للمواهب في محافظة الوادي الجديد

يواصل مشروع ابدأ حلمك تدريبات مكثفة للمواهب في محافظة الوادي الجديد

يواصل مشروع ابدأ حلمك تدريبات مكثفة للمواهب في محافظة الوادي الجديد

يواصل مشروع ابدأ حلمك تدريبات مكثفة للمواهب في محافظة الوادي الجديد

يواصل مشروع ابدأ حلمك تدريبات مكثفة للمواهب في محافظة الوادي الجديد

يواصل مشروع ابدأ حلمك تدريبات مكثفة للمواهب في محافظة الوادي الجديد

يواصل مشروع ابدأ حلمك تدريبات مكثفة للمواهب في محافظة الوادي الجديد

يواصل مشروع ابدأ حلمك تدريبات مكثفة للمواهب في محافظة الوادي الجديد

يواصل مشروع ابدأ حلمك تدريبات مكثفة للمواهب في محافظة الوادي الجديد

يواصل مشروع ابدأ حلمك تدريبات مكثفة للمواهب في محافظة الوادي الجديد

يواصل مشروع ابدأ حلمك تدريبات مكثفة للمواهب في محافظة الوادي الجديد

يواصل مشروع ابدأ حلمك تدريبات مكثفة للمواهب في محافظة الوادي الجديد