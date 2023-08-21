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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أشرف زكي يوجه رسالة حادة لوسائل الإعلام ويبطش بشائعة وفاة الزعيم مجددًا

اشرف زكي وعادل إمام
اشرف زكي وعادل إمام

عبر الفنان أشرف زكي من خلال تصريحات له، عن استياءه الشديد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي وما تم تداوله الساعات الماضية بخبر وفاة الزعيم عادل إمام الذي انتشر بقوة وأثار قلق الجمهور والوطن العربي عليه.

أشرف زكي

أشرف زكي يبطش بشائعة وفاة الزعيم مجددا

أوضح أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي أبدى حزنه الشديد من الأخبار التي تروج كل فترة عن "الزعيم"، مؤكداَ أنه يتمتع بصحة جيدة، وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات، قائلا: "يا جماعة صدّقونا الزعيم بخير ولو فيه أي حاجة من الكلام ده لا قدّر الله، هنكون أول حد يعلن الخبر والناس كلها هتعرف".

أشرف زكي

أشرف زكي عن وسائل الإعلام"تحري الدقة في ما يكتبون"

طالب أشرف زكي من الصحافيين ووسائل الإعلام تحري الدقة في ما يكتبون، وبألاّ تنساق المواقع الإخبارية خلف شائعات السوشيال ميديا.

من ناحية اخري، يُذكر أن جدلاً كبيراً أثير خلال الأيام الماضية حول عادل إمام بعد منشور للفنانة مادلين طبر تطالب فيه أسرة "الزعيم" بإطلاق سراحه، زاعمةً أن أسرته تحدّد مكان إقامته ولا تسمح لأحد بزيارته خوفاً من كشف حقيقة مرضه، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الفنانين والإعلاميين للهجوم على مادلين طبر واتهامها بترويج شائعات عن عادل إمام.

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