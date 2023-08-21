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الإثنين 21 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميتروفيتش يظهر لأول مرة في مران الهلال السعودي

ألكساندر ميتروفيتش
ألكساندر ميتروفيتش

وصل مساء اليوم الاثنين الصربي ألكساندر ميتروفيتش الوافد الجديد  للهلال السعودي  للمملكة العربية للمشاركة في تدريبات الفريق.

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انتظم الصربي ألكساندر ميتروفيتش في تدريبات فريق الهلال السعودي استعدادًا لمباراة الهلال السعودي القادمة في دوري روشن السعودي.

رحب  جورجى جيسوس مدرب الهلال السعودي باللاعب ألكساندر ميتروفيتش في الملعب التدريبي بالفريق الأول ،أعطي المدرب  تعليمات بالوافد الجديد قبل عملية المران .

ودعم الهلال السعودي خلال الفترة الميركاتو الصيفي بالعديد من اللاعبين بأعلى مستوي خلال المشاركة مع الفريق  في البطولة المحلية و القارية .

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ترتيب الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي 

يحتل الهلال السعودي المركز الرابع عقب انتهاء الجولة الثانية بالمركز الرابع  في دوري روشن السعودي ويمتلك الزعيم 4 نقاط في أخر مباراتين له حيث تعادل الهلال في مباراة وحقق الفوز في مباراة أخر .

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الهلال السعودي ضد  الرائد 

يحل الهلال السعودي ضيقًا ثقيلا على الرائد السعودي يوم الخميس القادم  الموافق 24 من شهر أغسطس 2023، في  منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والرائد 

من المقرر ان تنطلق مباراة الهلال والرائد مساء الخميس القادم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت الإمارات ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية  السعودية. 

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