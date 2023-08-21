تفاصيل عرض الهلال السعودي لضم حسان تمبكتي

اتفق نادي الهلال السعودي مع الشباب على ضم المدافع الدولي حسان تمبكتي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن الهلال قدم عرضا ماليا ضخما بجانب ضم موسى ماريجا وحمد اليامي.

رفع نادي الهلال عرضه لضم حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب في الميركاتو الصيفي الحالي إلى 150 مليون ريال سعودي، يحصل عليها شيخ الأندية السعودية، لإقناعة بفكرة التخلي عن لاعبه بعد رفض اكثر من عرض من الزعيم.

ينتهي عقد حسان تمبكتي مع نادي الشباب في 30 يونيو من عام 2027، ويتبقى له 4 مواسم مع الليوث، وترفض الغدارة رحيل لاعبها الأبرز بسبب المستويات القوية التي يقدمها في الفترة الأخيره مع النادي ومع المنتخب السعودي.

يريد نادي الهلال دعم الجانب الدفاعي بلاعب ثالث بجوار علي البليهي وكاليدو كوليبالي، ووقع الاختيار من قبل الجهاز الإداري والفني على حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب، الذي ترفض إدارة ناديه رحيله في الفترة الحالية.

بدأ الشباب منافسات الدوري السعودي في الموسم الحالي بمستوى متذبذب حيث تعادل مع الأخدود الصاعد حديثا بهدف لمثله ثم خسر أمام الوحدة بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثاني.

ويستضيف الشباب منافسه ضمك يوم الجمعة المقبل في ثالث مبارياته بالدوري السعودي، على أن يصطدم بالنصر في الجولة الرابعة نهاية الشهر الجاري.