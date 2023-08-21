بدء الاحتفال الجماعي الأول بعيد ميلاد شيوخ المهنة.. صور

بدأت قبل قليل، احتفالية لجنة المعاشات بعيد ميلاد جماعي، لشيوخ المهنة مواليد شهري يوليو وأغسطس.

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وقال أيمن عبدالمجيد رئيس اللجنة، أن الاحتفال الجامعي بعيد ميلاد شيوخ المهنة، فعالية مبتكرة ضمن آليات تنفيذ محاور استراتيجية عمل اللجنة، تستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين، والمقبلين على هذه السن، وترسخ لقيمة تقدير الأساتذة والتواصل بين الأجيال.

وأضاف عبدالمجيد الفاعلية ستكون شهرية وهذا الشهر يتم تكريم مواليد شهر يوليو وشهر اغسطس، داعيًا كافة الاساتذة الذين تجاوزوا سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين للمشاركة.

وقال عبدالمجيد الدعوة مفتوحة لكافة أعضاء الجمعية العمومية، زملاء وتلاميذ شيوخ المهنة للمشاركة في الاحتفاء بهم وتكريمهم.