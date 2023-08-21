موعد مباراة النصر وشباب أهلي دبي في الملحق الأسيوي

يستقبل ملعب الأول بارك، مباراة النصر السعودي وشباب أهلي دبي الإماراتي، في الملحق الأسيوي ببطولة دوري أبطال أسيا.

ويخوض النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو لقاء شباب أهلي دبي باحثا عن الفوز لتصحيح المسار بعد البداية المتعثرة في الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر النصر أول مباراتين في الدوري السعودي، أمام الاتفاق بهدفين لهدف، والتعاون بثنائة نظيفة، وفشل النصر في فك عقدة النحس التي تلازمه مع بداية كل موسم منذ أربع سنوات، حتي بعد تعاقده مع أفضل لاعبي العالم، ليفشل النصر في تذوق طعم الانتصار في الدوري السعودي مع بداية موسم 2023-2024، بعد مرور جولتين حتى الآن.

النصر وشباب أهلي دبي

تقام مباراة النصر وشباب أهلي دبي، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والثلث بتوقيت مصر والسعودية، في إطار الملحق الأسيوي من بطولة دوري أبطال أسيا.

أزمة دفاعية

يواجه النصر أزمة دفاعية كبيرة قبل مواجهة شباب أهلي دبي بسبب إصابة عبد الله مادو، خلال كأس الملك سلمان للأندية العربية، كما يغيب علي لاجامي، بسبب طرده في نصف نهائي نسخة 2021 أمام الهلال وهي كانت النصر الأخيرة التي شارك فيها النصر في دروي أبطال أسيا.