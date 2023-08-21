زي القمر.. أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة على يوتيوب

طرح الفنان أحمد بتشان أغنيته الجديدة “زي القمر”، وذلك عى موقع الفيديوهات يوتيوب والمنصات السمعية.

وكشف الفنان مدين تفاصيل الأغنية قائلًا: “أول ما قامت الدنيا قامت.. والضحكة منها راحت قالبة الدنيا قلب.. عملت عمايل جوانا وسوت هوايل.. أنا نازل قلبي فاضي ومروح بحب”.

أيام وفاتوا

وكان حصد الفنان أحمد باتشان، بأغنيته الجديدة "أيام وفاتوا"، مؤخرًا أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة، وذلك في مايقرب من اسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: هشام صادق ألحان وتوزيع : محمد شفيق ، وتقول كلماتها"أيام و فاتوا و خسارة صعب أحكيلكوا شوفت انا فيها ايه أيام ما عدتش بسهوله مين ذكرياته مافيهاش حاجات توجع و ناس داست عليه كل قلب و فيه اللي فيه هنعمل إيه طابور واقفين بنتعلم ف مش زعلان أنا بس الصدمة خضتني في مين فالدنيا عاش من غير ما يتألم و إيه يعني إن مره مشاعري ضلِّتني في حاجات كتيره كان يجرى إيه لو كنا عادي ما شوفناهاش يا ريته كان بس بإيدينا".

يذكر أن بتشان قد طرح مؤخراً أغنية "ياروحي"، بمناسبة عيد الحب، وسجلت أكثر من 4 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها"اه ياروحي .. لا قلبي وروحي مش روحي وبس اه ياروحي .. لا قلبي وروحي مش روحي وبس خد عيني .. خدني بأحلامي بالعمر الباقي في أيامي و كفاية اشوفك قدامي و انا عيني في عنيك لو تطلب نجمه هجبهالك من حضن الليل هعملك كل الل في بالك و ده رد جميل للحب اللي انت اديتهو لي وقوفك جانبي".

وكان أعلن الشاعر الغنائي محمد عاطف، عن التعاون الثاني مع الفنان أحمد باتشان من خلال أغنية "أنا شاكرك"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر عاطف البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليها قائلاً"قريباً ..من ألحان:أحمد زعيم، توزيع:توما"، وذلك بعد أولى أغنياته" بعد غيابه" مع باتشان، والتي طرحت الشهر الماضي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت أكثر من

2 مليون مشاهدة.

يذكر أن باتشان قد طرح 3 أغنيات جديدة على "يوتيوب" وهم "لازم أفهم، بيني وبينك، بعد غيابه"، وذلك بعد غياب سنتين عن إصدار أي أعمال غنائية جديدة بعد أغنية "حبك شر" التي اقتربت من 5 مليون مشاهدة.