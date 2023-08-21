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الإثنين 21 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"بيرولا".. سبب تسمية متحور كورونا الجديد بهذا الاسم

كورونا
كورونا

ترقب وفزع وحوف تسيطر على الكثير من سكان العالم، وذلك بعد ازدياد الأمر تطورًا بخصوص إصابات كورونا والمتحور الجديد منه، حيث إنه تم الإعلان بالأمس عن المتحور الجديد من فيروس كورونا “بيرولا” (BA.2.86)، أمس.

فيروس كورونا “بيرولا” (BA.2.86)

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متحور كورونا الجديد.. الفئات الاكثر عرضة

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وزداد الأمر قلقًا، وذلك بعد تصريحات عدد من العلماء والأطباء على مستوى العالم، بأن هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا يتضمن عدد كبير من الطفرات مقارنة بغيره من المتحورات السابقة.

فيروس كورونا “بيرولا” (BA.2.86)

وظهر الفيروس لأول مرة في الدنمارك، وبلغت حصيلة المصابين بالمتحور الجديد حتى الآن، 6 أشخاص من 4 دول مختلفة، وهو ما يعكس انتشاره في الدول.

 

لماذا سمي المتحور الجديد باسم "بيرولا"؟

دائمًا ما يكون هناك فيروس جديد أو متحور جديد، أما أن يرتبط باسم مكان أو يرتبط بالفترة الزمنية أو يرتبط بأشياء أخرى، ولذلك يتساءل الكثير حول "بيرولا"، وما سبب تسميته بهذا الاسم. 

 

ويعود سبب تسمية "بيرولا" بهذا الاسم، نظرًا لقرار إتخذته منظمة الصحة العالمية في شهر مارس الماضي، باستخدام أسماء الأبجدية اليونانية فقط، في الإشارة إلى المتحورات المصنفة بأنها "تحت الفحص والاهتمام"

 

وتكتب اللغة اليونانية بحروف الألفبائية اليونانية أو الأبجدية الإغريقية، تستخدم بالكتابة من القرن الرابع قبل الميلاد، وتستخدم الحروف اللاتينية بشكل رئيسي كمصدر للرموز التقنية الحديثة،وأصبح لا يوجد اسم رسمي غير رقمي على متحورات تحت الاهتمام ومتحورات تحت المراقبة ومتحورات مثيرة للقلق

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