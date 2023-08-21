متحور كورونا الجديد.. الفئات الاكثر عرضة

متحور كورونا الجديد eg5 .. حالة من القلق تسود العالم اليوم، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من متحور كورونا الجديد" إي جي 5"، والذي لازال شبحًا يواجه العالم بعد تسجيل مئات آلاف الحالات في عدة دول خلال الاسابيع القليلة الماضية منها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا.

مصر لم تسجل حالات

وقد أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الحية والوقاية"مصر لم تسجل بها حالة إصابة واحدة من المتحور الجديد لكورونا "eg5"، ولكن يجب أخذ الحيطة والحذر عامة، ليس من المتحور الجديد، ولكن من كافة أنواع الفيروسات التنفسية لأنها سريعة الانتشار.



سلالة كورونا الجديدة

وتعد سلالة كورونا الجديدة قادرة على مواجهة الأجسام المضادة المنتجة عن طريق اللقاحات"، ولكن الاختلاف هو قليل مقارنة مع المتغيرات السابقة، حيث ينتشر المتحور الجديد في جميع أنحاء العالم، ويؤثر بشكل غير متكافئ على السكان الأكثر ضعفًا.

كما يعد متحور EG.5 إيريس نسخة أخرى من متحور أوميكرون، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد ظهر لأول مرة في فبراير 2023، ومنذ ذلك الحين تتزايد حالات الإصابة به بشكل ملحوظ.

وقد تم اكتشاف السلالة في 51 دولة بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.

أعراض متحور كورونا الجديد



الحمى

السعال

ضيق التنفس

التهاب الحلق

التعب والاسهال

الام العضلات

سيلان الانف والسعال



الفئات الاكثر عرضة



كبار السن

الحوامل

الاطفال

أصحاب الامراض المزمنة

طرق الوقاية

إتباع إجراءات السلامة

ارتداء الكمامات

المحافظة على تلقي اللقاحات

الحفاظ على تهوية الغرف

غسل اليدين جيدا

استخدام الكحول بإستمرار