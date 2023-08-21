متحور كورونا يثير الرعب في العالم.. ورواد السوشيال ميديا: أجلوا الدراسة أفضل

عاد فيروس كورونا ليثير الذعر بالعالم عقب الحديث عن ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا والمعروف بـ" ايريس EG-5" القلق في العالم بعدما أصبح أكثر متحورات فيروس كورونا انتشارًا، فقد يصبح هو المتحور السائد خلال هذه الفترة.

وتم الإعلان عن انتشار متحور EG5 في أكثر من 51 دولة ، وكان قد تم الإبلاغ عن متحور EG5 لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تحديده كمتحوّر تحت المراقبة في 19 يوليو، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

في هذا السياق صرح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار بأن الوزارة تتابع بشكل خاص كافة المعلومات عن المتحور الجديد، مؤكدًا أن كافة نتائج التحاليل المعملية التي جرت في المعامل المركزية بالوزارة لم تظهر وجود هذا المتحور في البلاد حتى الآن".

مزاعم تأجيل الدراسة

فيما تداولت عدد من صفحات السوشيال ميديا أخبار تزعم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس بالعام الدراسي الجديد 2023/2024 المقرر انطلاقها 30 سبتمبر المقبل، خاصة بعد أن ازداد مؤخرا الحديث عن انتشار متحور EG5 في دول عديدة.

كما أكدت التعليم أنه لن يتم اتخاذ تأجيل الدراسة 2024 في المدارس أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5 ، ولكنه سيكون قرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء في حالة وجود ظروف تستدعي ذلك بحسب تصريحات مسؤولين بوزارة التربية والتعليم.

انتشار المتحور الجديد

وطبقًا لمسحة حديثة بحسب جامعة جونز هوبكنز الأميركية، يعتبر المتحور "EG.5" يعتبر فيروس أوميكرون الأكثر انتشارًا في الولايات المتحدة حاليًا، ويمثل أكثر من 17 % من الحالات، كما أن المتحور الجديد له قدرة أكبر على نشر العدوى ومراوغة الأجسام المناعية، وفي 19 يوليو الماضي، أضافت منظمة الصحة العالمية متحور "EG.5" إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليا الخاضعة لمراقبتها.

وطبقًا لبيانات المنظمة، فإن اللقاحات التي ثبت فعاليتها في الحماية من سلالة "أوميكرون"، من المتوقع أن تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد، مشددين على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة، في حين أن المتحورات الراهنة تعود إلى المتحور الأساسي "أوميكرون"، ولا تتسبب في إصابات شديدة.