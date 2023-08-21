نسخة جديدة من سلسلة طارد الأرواح الشريرة المرعبة تُجمد الدم في العروق

عشاق أفلام الرعب وخاصة سلسلة طارد الأرواح الشريرة في موعد مع نسخة جديدة من الفيلم الأيقوني “The Exorcist” الذي أنتج في عام 1973، وحاز على جائزتين أوسكار وهما أفضل سيناريو مقتبس وأفضل تسجيل صوتي وجائزتين جولدن جلوب وحصد إيرادات بلغت 441,071,011 دولار أمريكي.

نفس المكياج وذات البطلة

وعلى نفس المنوال، وبالاستعانة ببطلة العمل الأول إيلين بورستين، وبنفس مكياج الفتاة الملبوسة بواسطة الشيطان في المشهد السينمائي الأيقوني الأكثر رعبًا على الإطلاق، يُعرض فيلم “The Exorcist: Believer” في دور العرض بدء من يوم 13 الشهر المقبل.

ويخرج النسخة الجديدة من طارد الأرواح الشريرة 2023، ديفيد غوردون غرين، كتكملة لنسخة عام 1973، ويشارك في البطولة بجوار فنانة الأوسكار إيلين بورستين ليزلي أودوم جونيور وإلين بورستين.

وتدور قصة الفيلم حول بحث آباء الفتيات الممسوسات بشكل شيطاني عن شخص يمر بتجارب مماثلة من أجل حل مشكلة بناتهم مع المس.

ملايين المشاهدات في أيام

وأعادت إيلين بيرستين تمثيل دورها في دور كريس ماكنيل من الفيلم الأصلي، مع مشاركة ليزلي أودوم جونيور في دور الأب الذي يتعقب كريس لمساعدة طفله الممسوس، وتم أيضًا تمثيل آن دود وليديا جيويت وأوليفيا ماركوم وأوكوي أوكبوكواسيلي، وانضم رافائيل سبارج إلى فريق العمل كقس، وأسند لجينيفر نيتلز لها "دور أساسي" في الفيلم.

وأطلقت شركة “Universal Pictures” الفيديو الترويجي للفيلم الجديد على موقع “يوتيوب” وحصد نحو 25 مليون مشاهدة مدفوعًا بسمعة النسخة الأولى الأسطورية.

شاهد الفيديو الترويجي:

أنجح أفلام الرعب

واقتبست النسخة الأولى من طارد الأرواح الشريرة من رواية بعنوان طارد الأرواح من تأليف ويليام بيتر بلاتي التي صدرت في عام 1971.

وتدور أحداث الفيلم حول طفلة مسكونة بالأرواح الشريرة ومحاولات أمها اليائسة لإعادتها إلى حالتها الطبيعية بواسطة عملية طرد للأرواح الشريرة يقوم بها كاهِنان، ويعتبر الفيلم أحد أنجح أفلام الرعب في صندوق التذاكر.

وجرى تصوير مشاهد بدايات الفيلم بالقرب من مدينة الموصل وتحديدًا في مدينة الحضر الأثرية شمال العراق، وفي مدينة سنجار في محافظة نينوى شمال العراق حيث تمثال بازوزو كبير آلهة الشر الرافدينية القديمة يتم العثور عليه في تلك البقعة خلال عملية تنقيب عن الآثار في تل الرماح الاثري (تل الصبان) ومنها تنتقل الروح الشريرة إلى جسد تلك الفتاة.

شاهد الفيديو الترويجي لنسخة 1973: