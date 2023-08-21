أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 21 أغسطس

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة المستثمرين والمقبلين على الزواج، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين، نحو 2,250 جنيها للجرام، اليوم 21-8-2023 ، في نهاية تعاملات اليوم.

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أسعار الذهب اليوم الإثنين

عيار 24 بيع 2,549 جنيه شراء 2,571 جنيه

عيار 22 بيع 2,336 جنيه شراء 2,357 جنيه

عيار 21 بيع 2,230 جنيه شراء 2,250 جنيه

عيار 18 بيع 1,911 جنيه شراء 1,929 جنيه

عيار 14 بيع 1,487 جنيه شراء 1,500 جنيه

عيار 12 بيع 1,274 جنيه شراء 1,286 جنيه

الاونصة بيع 79,261 جنيه شراء 79,971 جنيه

الجنيه الذهب بيع 17,840 جنيه شراء 18,000 جنيه

الكيلو بيع 2,548,571 جنيه شراء 2,571,429 جنيه

وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر