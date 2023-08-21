آخر تطورات أسعار الذهب فى منتصف التعاملات اليوم الاثنين

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة خلال منتصف التعاملات، اليوم الاثنين 21 أغسطس، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2250 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2250 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2571 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2357 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1928 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1500 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1286 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 964 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 18000 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1888 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب العالمي تستعيد توازنها مع تحول الأنظار إلى اجتماع البنوك المركزية

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، اليوم الاثنين، بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية، بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية هذا الأسبوع ترقباً لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1892.88 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3% إلى 1921.70 دولار.

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس مسجلا 1883.70 دولار الأسبوع الماضي بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، وهو ما قلل الطلب على السلع التي لا تدر عائداً.

وسينصب تركيز المستثمرين على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الجمعة في المؤتمر السنوي لمحافظي البنوك المركزية العالمية في جاكسون هول.

وبحسب غالبية الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته "رويترز" فإن المركزي الأميركي قد انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة.

وتتوقع أغلبية طفيفة الآن أن ينتظر البنك المركزي حتى نهاية مارس على الأقل قبل أن يبدأ في خفض الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7 إلى 22.85 دولار للأونصة وصعد البلاتين 0.1 إلى 910.83 دولار. وزاد البلاديوم 0.2 إلى 1258.49 دولار.