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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

على خطى المطاعم| طريقة عمل آيس كريم تشيز كيك

آيس كريم تشيز كيك
آيس كريم تشيز كيك

يحب الكثير مذاق حلوي تشيز كيك، ومن أشهر المكونات التي تُصنع منه والمفضلة لدى الجميع هو التوت، وللحصول على الإنتعاش ومذاق شهي نقدم لك طريقة عمل آيس كريم بتشيز كيك.

 

آيس كريم تشيز كيك

طريقة عمل آيس كريم تشيز كيك

المقادير

- بسكويت الشاي السادة : باكيت

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (طرية)

- حليب مكثف محلى : عبوة

- كريمة : مغلف (بودرة)

- حليب : كوب

- جبن كريمي : كوب

- عصير الليمون : نصف حبة

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

- مربى التوت : 2 ملعقة كبيرة

- التوت : نصف كوب (طازج)

 

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طريقة التحضير

كسري البسكويت إلى فتات صغيرة ثم قلبيها مع الزبدة جيداً.

اخفقي ظرف الكريمة مع الحليب البارد.

اخفقي الحليب المكثف مع كوب الكريمة، ثم أضيفي الجبن الكريمي، وعصير الليمون، والفانيليا، ثم اخفقي جيداً حتى يكثف المزيج.

أضيفي المزيج إلى البسكويت والزبدة، وأضيفي مربى التوت، وحبات التوت الطازجة، وقلبي المكونات بهدوء حتى تتجانس.

اسكبي الخليط في قالب وضعيه في الفريزر ليلة كاملة.

زيني الآيس كريم بصوص مربى التوت وقدميه بارداً.

 

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