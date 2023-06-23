طريقة عمل آيس كريم بالموز|غني بالمغنيسيوم

مع موجة الطقس الحارة يحتاج الجميع لتناول المثلجات، لتشعرهم بالإنتعاش وتحافظ على رطوبة الجسم، ولذلك نقدم لك طريقة عمل آيس كريم بالموز اللذيذ.

آيس كريم

طريقة تحضير آيس كريم بالموز

المقادير

- الموز : 3 حبات (مفرز ومقطع)

- حليب : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي الموز والحليب والملح في محضرة الطعام.

اضربي المكونات حتى يصبح ناعم وكريمي.

ضعي المزيج في أكواب، وأدخليها الفريزر لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم.

زيني الآيس كريم بالكريمة أو الموز بحسب الرغبة وقدميه بارداً.

فوائد تناول الموز

تنظيم ضغط الدم

وفقًا لبعض الأبحاث، تتمثل إحدى فوائد الموز في أنه قد يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ولكنها منخفضة في الصوديوم.

يعزز الهضم ويدعم صحة الأمعاء

يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الانتظام والمساعدة في الهضم، يمكن أن يكون الموز غير الناضج مفيدًا لصحة الأمعاء نظرًا لمحتواه من النشا المقاوم ، وهو نوع من الألياف الحيوية التي تغذي البكتيريا" الجيدة "في أمعائك.

دعم بناء العضلات

يعتبر الموز وجبة خفيفة ممتازة للرياضيين والمتمرنين لأنه يوفر إلكتروليتات تُفقد عادةً في العرق ، مما قد يساعد في تقليل تقلصات العضلات بعد التمرين، تظهر الأبحاث أن المغنيسيوم عنصر غذائي يمكن أن يساعد في تقلص العضلات، والاسترخاء، وتخليق البروتين، وهو أمر ممتاز لبناء كتلة العضلات الخالية من الدهون.