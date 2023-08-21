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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

تقيك من سرطان الثدي.. حضري شوربة القرنبيط بالكريمة الصحية

شوربة القرنبيط بالكريمة
شوربة القرنبيط بالكريمة

يحتوي القرنبيط على كمية جيدة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد في زيادة نشاط الجهاز المناعي، كما يقيك من الإصابة بسرطان الثدي، إضافًة لذلك فيساعد على التخلص من السموم في الجسم، كما يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية التي تبطئ عملية الهضم مما يعطي شعوراً بالشبع والامتلاء لفترة أطول، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل شوربة القرنبيط بالكريمة الصحية.

 

شوربة القرنبيط

طريقة عمل شوربة القرنبيط بالكريمة الدايت

المقادير

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- القرنبيط : 650 غم (مقطع)

- البطاطس : 250 غراماً (مبشورة)

- مرق خضار : كوبان ونصف

- الماء : كوب وثلث

- كريمة الطبخ : ثلث كوب

 

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طريقة عمل كوكيز الشوفان بالفواكه المجففة| دايت دون حرمان

 

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة، سخني زيت الزيتون، وأضيفي البصل وشوحيه لحوالي 6 دقائق.

أضيفي القرنبيط والبطاطس وقلبي المكونات قليلاً، ثم اسكبي المرق والماء وحركي المزيج.

غطّي القدر واتركيه حتى يغلي، ثم خففي النار وغطّي القدر جزئياً واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى تنضج البطاطس والقرنبيط.

ارفعي القدر عن النار واتركيه جانباّ لمدة 5 دقائق.

اهرسي الشوربة جيداً ثم أعيديها إلى النار، ثم أضيفي الكريمة وحركي جيداً واتركيها لمدة 3 دقائق.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم وقدميها ساخنة.

 

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