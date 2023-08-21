موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023.. أعرف الميعاد الصح

مع اقتراب صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفي الحكومة، يسعى الكثير من الموظفين العاملين بالدولة، إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، و التي تبدأ هذا الأسبوع، تحديدا الخميس المقبل، الموافق 24-8-2023، وتستمر لمدة 5 أيام على أن تنتهي يوم 30 من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

أعلنت وزارة المالية، منذ أيام، عن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفي الحكومة، التي تبدأ هذا الأسبوع وفقًا للجدول جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 المعلن بالأيام والمواعيد لكل وزارة.

موعد صرف مرتبات

نكشف لكم الأيام المخصصة لصرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لكل وزارة :

يحصل على المرتب أول أيام الصرف، الخميس القادم 24-8-2023، موظفو وزارات المالية، والخارجية، والتخطيط، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والزراعة، والكهرباء، والتعاون الدولي، والتعليم العالي، والمديريات الخدمية في المحافظات.

ويستكمل صرف مرتبات العاملين بالدولة بداية من يوم 27 و28 و29 من الشهر نفسه، وذلك داخل وزارات الإنتاج الحربي والداخلية، شئون مجلس النواب، والصحة، والإسكان، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة، والاتصالات، والمديريات الخدمية بالمحافظات.

الحد الأدنى للأجور

الدرجة الممتازة أو مايعادلها 10500 جنيه شهريًا.

الدرجة العالية أو ما يعادلها، 8500 جنيه.

ا لدرجة المدير العام أو ما يعادلها 7000 جنيه.

ا لدرجة الأولي أو ما يعادلها 6500 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادله 5500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيه.

موظفى الدرجة للرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه.

حاملي الماجستير، 6000 جنيه.

حاملي الدكتوراة 7000 جنيه.