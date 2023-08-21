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الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد  صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

صرف مرتبات
صرف مرتبات

مع اقتراب صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، يسعى الكثير من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى معرفة موعد  صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، والتي توافق يوم الخميس  24 أغسطس وتستمر حتى الأربعاء 30 أغسطس.

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مرتبات شهر أغسطس

ووفقًا لوزارة المالية، تصرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لمدة 5 أيام، وفقًا للجدول جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023  المعلن بالأيام والمواعيد لكل وزارة.

الحد الأدنى للأجور

الدرجة الممتازة أو مايعادلها 10500 جنيه شهريًا.

الدرجة العالية أو ما يعادلها، 8500 جنيه.

ا لدرجة المدير العام أو ما يعادلها 7000 جنيه.

ا لدرجة الأولي أو ما يعادلها 6500 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادله 5500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيه.

موظفى الدرجة للرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه.

حاملي الماجستير، 6000 جنيه.

حاملي الدكتوراة 7000 جنيه.

 المجلس القومي للأجور 

جدير بالذكر قرر المجلس القومي للأجور زيادة المرتبات 2023، فى أبريل الماضى، وذلك للعاملين بالقطاعين العام والخاص، على أن يتم الاستفادة من زيادة المرتبات بدءًا من يوليو 2023.

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