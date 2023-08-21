مع اقتراب صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، يسعى الكثير من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، والتي توافق يوم الخميس 24 أغسطس وتستمر حتى الأربعاء 30 أغسطس.

مرتبات شهر أغسطس

ووفقًا لوزارة المالية، تصرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لمدة 5 أيام، وفقًا للجدول جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 المعلن بالأيام والمواعيد لكل وزارة.

الحد الأدنى للأجور

الدرجة الممتازة أو مايعادلها 10500 جنيه شهريًا.

الدرجة العالية أو ما يعادلها، 8500 جنيه.

ا لدرجة المدير العام أو ما يعادلها 7000 جنيه.

ا لدرجة الأولي أو ما يعادلها 6500 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادله 5500 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيه.

موظفى الدرجة للرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه.

حاملي الماجستير، 6000 جنيه.

حاملي الدكتوراة 7000 جنيه.

المجلس القومي للأجور

جدير بالذكر قرر المجلس القومي للأجور زيادة المرتبات 2023، فى أبريل الماضى، وذلك للعاملين بالقطاعين العام والخاص، على أن يتم الاستفادة من زيادة المرتبات بدءًا من يوليو 2023.