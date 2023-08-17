موعد صرف مرتبات أغسطس 2023.. عقب مرور منتصف الشهر الجاري يبحث العاملون في الجهاز الإداري للدولة، عن موعد الصرف والتي يتم صرفها وفق إعلان من وزارة المالية، والتي من المقرر أن تبدأ الوزارة في صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، يوم الخميس 24 أغسطس.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس، من الكلمات التي تصدرت مؤشرات بحث جوجل، حيث يستمر صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس، كما يتم صرف المتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه.

الحد الأدنى للأجور

الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، 10500 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها 8500 جنيه

درجة المدير العام أو ما يعادلها إلى 7000 جنيه.

الدرجة الأولي أو ما يعادلها، يقدر 6500 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادله 5500 جنيه

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، 5000 جنيه.

موظفى الدرجة للرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها، 4000 جنيه.

موظفى الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه.

حاملي الماجستير، 6000 جنيه

حاملي الدكتوراه 7000 جنيه.

الهيئات العامة الاقتصادية

جدير بالذكر نشرت الجريدة الرسمية في 11 أبريل لسنة 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى للأجور، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.