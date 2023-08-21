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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الخطوات المتبقية لاستلام شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة

شقق سكن مصر
شقق سكن مصر

يتساءل عدد من الحاجزين في الدفعة الثانية بمشروع سكن مصر بـ" منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى "، عد إجراءات استلام الوحدة السكنية، بعدما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، مواعيد تسليم الشقق.

وبحسب ما جاء في بيان الوزارة، فأنه من المقرر أن يبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 3/9/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 13/9/2023، في تسليم الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر بـ" منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى ".

مواعيد تسليم الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر

  • سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 87، يوم الأحد 10/9/2023.
  • وكما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 88، يوم الإثنين 11/9/2023.
  • أما  وحدات العمارة رقم 89، سيتم تسليمها يوم الثلاثاء 12/9/2023.
  • وأخيرًا سيتم  تسليم وحدات العمارة رقم 90، يوم الأربعاء 13/9/2023.

إجراءات استلام شقق مشروع سكن مصر

وطالبت وزارة الإسكان، من العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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