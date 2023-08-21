ميدو يسلم ناشئي الزمالك ملابس الموسم الجديد ويتكفل بمعسكر إعداد

حرص أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على تسليم لاعبي فرق قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ملابس رياضية جديدة وذلك استعدادا للموسم الجديد.

وتحمل ميدو تكاليف الملابس الرياضية التي سلمها للاعبي قطاع الناشئين بشكل كامل، وذلك في ظل الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك في الوقت الحالي، خاصة بعد استقالة مجلس إدارة النادي.

وحرص ميدو على التواجد في نادي الزمالك يوميا على مدار الفترة الماضية لمتابعة قطاع الناشئين وتطويره بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للفرق، استهدافا للاستفادة منه في ظل أزمة إيقاف القيد.

كما سيتكفل ميدو بمعسكر خارجي لفرق قطاع الناشئين، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للموسم الجديد من أجل الظهور بشكل مميز والعمل على تحقيق النجاحات بمختلف البطولات.

عبدالدايم يعتذر عن التواجد بنادي الزمالك

أكد أحمد عبدالدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك أن اعتذاره عن الاستمرار في منصبه بنادي الزمالك نهائي ولا رجعة فيه.

وأوضح عبدالدايم في تصريحات خاصة لبوابة الوفد أن ما تردد عن تواجده باللجنة المؤقتة التي تدير النادي غير صحيح، حيث انه أراد باستقالته رفع الحرج عن الجهة الإدارية ومنح الفرصة لوجوه جديدة تدير هذه المرحلة الحرجة.

وكشف عبدالدايم انه لا زال يمارس مهام عمله في الزمالك حتى يتم تعيين مسؤول جديد يقوم بتسليمه المهام بشكل رسمي .