أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة المستثمرين والمقبلين على الزواج، إذ سجل سعر المعدن الأصفر اليوم عيار21 بـ 2250جنيه، بالاضافة الي أسعار المصنعية والدمغات المقررة دون زيادة غير مبرره.

اقرأ أيضا.. سعر الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم الأحد في محال الصاغة

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب اليوم عيار 21

بيع 2,230 شراء 2,250 جنيه.

الذهب أمس عيار 21

بيع 2,225 شراء 2,245 جنيه.

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,549 شراء 2,571 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,336 شراء 2,357 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,230 شراء 2,250 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,911 شراء 1,929 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,487 شراء 1,500 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,274 شراء 1,286 جنيه.

سعر الذهب

الأونصة بيع 79,261 شراء 79,971 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,840 شراء 18,000 جنيه.

الكيلو بيع 2,548,571 شراء 2,571,429 جنيه.