الشباب السعودي يستقر على بديل زيزو من إيفرتون الإنجليزي

استقر الشباب السعودي على بديل الدولي المصري أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الزمالك قد رفض التفريط في خدمات زيزو للشباب خلال الميركاتو الصيفي الحالي، على الرغم من المقابل المادي الكبير نظير الصفقة.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن إدارة الشباب نجحت في التوصل لبديل زيزو من الدوري الإنجليزي، من أجل ضمه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ديماراي غراي

وأوضحت أن ديماراي غراي، جناح إيفرتون الإنجليزي، يعد هدف الليوث خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الحالي.

وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أن الشباب حصل على اتفاق شبه نهائي من إيفرتون لضم اللاعب صاحب الـ 27 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المنتظر أن يقدم النادي السعودي عرضًا قويًا لنظيره الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، وذلك للحصول على خدمات ديماراي غراي.

جدير بالذكر أن الشباب وضع 6 ملايين يورو كعرض مبدئي للتعاقد مع زيزو من الزمالك، ليرتفع لـ 8 ملايين، لكن إصرار الفارس الأبيض بالتمسك بنجمه اللامع جعل الفريق السعودي ينسحب من الصفقة.