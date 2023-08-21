النصر وشباب أهلي دبي.. "العالمي" يبحث عن خامس انتصاراته على الأندية الإماراتية

يبحث نادي النصر السعودي عن خامس انتصاراته على الأندية الإماراتية، ذلك عندما يواجه شباب أهلي دبي في الملحق الأسيوي.

ويستقبل ملعب الأول بارك في الرياض مباراة النصر وشباب أهلي دبي، غدا الثلاثاء في دوري أبطال أسيا، عند دقات الساعة السابعة والثلث بتوقيت مصر والسعودية.

وتعد مباراة الملحق الأسيوي هي الأولى التي تجمع النصر مع شباب أهلي دبي، إذ التقى الفريقان في مباراة ودية في صيف 2019 وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، في حين كانت مبارياته أمام الأندية الإماراتية أمام الوحدة (3مرات) والعين(مرتان) والوصل (مرتان).

النصر خاض سبع مواجهات تاريخية أمام الأندية الإماراتية، حقق الفوز أربعة لقاءات مقابل خسارتين وتعادل في مباراة واحدة وسجل هجومه 14 هدفاً، بينما استقبل مرماه 8 أهداف.

وتعود أولى مباراة للنصر مع فريق إماراتي أمام الوصل وخسر حينذاك في دور المجموعات، بينما كان آخر مباراة في أكتوبر 2021 حينما فاز على الوحدة بخمسة أهداف لهدف.

تصحيح مسار

يأتي لقاء شباب أهلي دبي، كطوق نجاة لكتيبة النصر من أجل تصحيح المسارة بعد النتائج المخيبة التي عصفت بالفريق في انطلاق الدوري السعودي، إذ تلقى “العالمي” خسارتين متتاليين أمام الاتفاق والتعاون على الرغم من الصفقات المدوية التي جلبها في الميركاتو الصيفي.