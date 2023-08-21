آخرهم أنغام.. نجمات اعتمدتن الفيروزي المكشكش في أحدث إطلالاتها| على من الأجمل؟

تصدرت المطربة أنغام محركات البحث "جوجل"، بعد إقامة حفلها الأخير ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "العالم علمين"، وخطفت الأنظار بإطلالتها الجذابة التي عكست جمالها وأنوثتها، كما لاحظ البعض أنها إرتدت فستان إعتمدته الكثير من النجمات في إطلالاتهم الأخيره، كي يكون هذا الستايل هو الرائج لصيف 2023.

نجمات يتصدرن صفحات الموضة باللون الفيروزي

المطربة أنغام

وشاركت أنغام جمهورها ببعض اللقطات من كواليس الحفل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتظهر فيه بفستان باللون الفيروزي الجذاب، ذا كتف واحد، ومصنوع من قماش متعدد الطيات ومكشوف من أحد الساقين؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

وانتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس، وإختارت تصفيفة شعر بسيطة لتبرز بها جمال ملامحها، فقامت برفع خصلاتها شكل الكعكه، مع غُرة تتدلى على الجانبين، ووضعت مكياجًا مستوحى من الألوان الترابية.

المطربة أحلام

ولم تظهر أنغام فقط بهذا الستايل، فسبقتها العديد من النجمات لكن بأشكال مختلفة يتماشى مع شكل أجسامهم، فظهرت أحلام في حفلها بالقصيم بفستان فيروزي طويل مصنوع من قماش متعدد الطيات من تصميم اللبناني زهير مراد، واعتمدت معه تسريحة الشعر المنسدل الكيرلي على الكتفين، بالإضافة لمجوهرات مميزة ضمت سلسلة طويلة وآخرى قصيرة بجانب خاتم وأنسيال.

المطربة يارا

وإرتدت المطربة يارا في إحدى حفلات الزفاف فستانًا فيروزي مُجسم من الخصر ويتدلى بشكل واسع، ومطرز بالفصوص الكريستالية، وتميز بكتف أوف شولدر شكل الوشاح، وفضلت أيضًا رفع خصلاتها شكل الكعكة، وترك الغُرة تتدلى على جانبي وجهها، وإبراز لون عينيها بالكحل وظلال العين البنية.

الإعلامية نبيلة عوّاد

وتألقت الإعلامية نبيلة عوّاد بالأمس بفستان فيروزي بصيحة الأوف شولدر، ومصنوع من قماش الحرير الناعم، وتميز بطيات على الصدر، ومحدد الخصر بحزام رفيع؛ ليبرز رشاقتها ونحافة خصرها.

وإعتمدت نبيلة عواد نفس تصفيفة الشعر التي ظهرت بها أنغام ويارا، فقامت بربط شعرها البني شكل الكعكه، وتركت الغُرة تتدلى على جانبي وجهها بصيحة الويفي الناعمة.