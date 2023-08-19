خلاف دائم بين أنغام وشيرين على «صوت مصر»|أمال ماهر تدخل في النصف

أثارت الفنانة أنغام حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حفلتها مساء أمس السبت، بمدينة العالمين، وسط حضور كبير من الجمهور، مما جعلها تتصدر محركات بحث جوجل ومواقع السوشيا ميديا، خاصة بعد أن إضاءات المسرح بلقب «صوت مصر» والأمر الذي استفز جماهير شيرين واعتبرها إهانة لها.

أنغام

جاسمين طه تستفز جمهور شيرين: صوت مصر أصدق لأنغام

استفزت الإعلامية المصرية جاسمين طه، جماهير شيرين عبدالوهاب والتي قدمت أنغام في بداية الحفل بمقدمة قوية، حيث وصفتها بأنها جوهرة الموسيقى العربية، وامتداد طبيعي وحقيقي لعمالقة الطرب بمصر والعالم العربي، لافتة إلى أن أجمل وأصدق لقب لقبت به هو «صوت مصر».

أنغام

وعلى الفور فتحت جماهير شيرين أبواب النيران في وجهة الفنانة أنغام، وأعربوا عن استيائهم من لقب "صوت مصر" الذي لقبت به أنغام، حيث جاءت التعليقات كالأتي، " شرين من أول يوم لها و للآن اذا نسمع "جرح تاني" شي رهيب حرفياً الصوت و الأداء و أرشيفها مليان"، " عاد شيرين عندها اغنية راسخة في عقولنا انغام ما افتكر لها اي اغنية"، " ما افتكر اي اغنية لانغام بعكس شيرين اللي حافظين اغلب ارشيفها واغلبها ترند للان برغم غيابها وطبعا ما ننسى الصوت الاسطوري امال ماهر من اجمل واقوى الاصوات اللي الحرف يطلع منها ينطق طرب"، " شیرین الاولی بلامنازع"، " شيرين صوتها مميز وتغني بإحساس".

شيرين

لا أنغام ولا شيرين.. أمال ماهر صوت مصر الأول

وسط حالة الجدل والنزاعات التي دارت على صوت مصر بين شيرين عبدالوهاب وأنغام، كان هناك رأي مختلف لرواد مواقع التواصل، إذ وصف البعض أن صوت مصر الأول هي أمال ماهر بلا منازع على الرغم من اختفائها وقلة أعمالها إلا أن صوتها لا مثيل له، وجاءت التعليقات كالأتي، " أنا أفضل صوت آمال ماهر عليهم جميعهم بس الأختفاء خلاها تكون أقل منهم ولو يخيروني بين أنغام وشيرين بأختار أمال ماهر أكيد"، "أمال ماهر هي صوت مصر الفعلي"، أمال ماهر أفضل اصوات نسائيه ف مصر"، "امال ماهر صوت مصر وبس".

أمال ماهر

أنغام تقدم وصلة رائعة من الأغاني

يذكر أن المطربة أنغام قدمت 27 أغنية من أروع أغانيها لجمهور العالمين، حيث افتتحت الحفل بأغنية «نفضل نرقص»، ومن ثم «حالة خاصة جدا»، واستكلمت حفلها بـ«أساميك الكتيرة»، و«خليني شويه معاك»، و«بين البينين»، و«هتشتاقوا»، و«اتجاه واحد»، و«ولا دبلت»، و«سيبك انت»، و«ده اللي عندي»، و«راحت ليالي»، و«بتحبها ولا»، و«مجبش سيرتي»، و«لوحة باهتة».

أنغام