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الإثنين 21 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

لا توجد شبهة جنائية.. حفظ التحقيق فى واقعة إنهاء ربة منزل حياتها في منزلها بالمرج

نيابة
نيابة

حفظت النيابة العامة التحقيق في واقعة إنهاء ربة منزل حياتها في المرج، بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية، حيث تم العثور عليها متوفية داخل مسكنها، عقب تناولها عقاقير مخدرة وبجوارها حقنة فارغة.

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وتبين أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وأن المتوفية كانت تمر بحالة نفسية سيئة حاولت أسرتها عرضها على طبيب نفسى لكنها لم تستجيب للعلاج حتى أنهت حياتها داخل غرفتها.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من أسرة المتوفية يفيد بعثورهم على جثة ابنتهم داخل مسكنها متوفية، ولم يشكوا في أحد أنه وراء الواقعة.

وسرعان ما انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة سيدة أربعينية متوفية، وبفحص حجرتها تم العثور على عقاقير طبية وحقنة فارغة.

 وتبين من التحريات وتقرير الطب الشرعى أن سبب الوفاة جاء نتيجة تناول المتوفية للعقاقير المخدرة عن طريق الحق بقصد التخلص من حياتها لمرورها بحالة نفسية، وأنه لا توجد شبة جنائية في الواقعة.

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحفظ التحقيق بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية.