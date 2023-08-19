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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

للمصريين المقيمين بالسعودية..

النيابة العامة السعودية تهيب بالجماهير الرياضية احترام الأنظمة والتعليمات

مباريات الدوري السعودي
مباريات الدوري السعودي لكرة القدم

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه حرصًا على سلامة الآخرين، إن مصدر مسوؤل في النيابة العامة السعودية، أكد على أهمية إلتزام الجماهير الرياضية بأنظمة ولوائح إقامة المباريات الرياضية.

 من بينها عدم نزول أرضية الملعب أو تعطيل اللعب أو التأثير على سلامة الآخرين أو إرتكاب أي سلوك مخالف ، مهيبًا المصدر المسوؤل بجميع الجماهير الإلتزام بذلك وعدم مخالفة هذه التعليمات أو إرتكاب مامن شأنه تشويه الفعاليات أو المناسبات بشكل عام والرياضة بشكل خاص

وأهاب حنفي بأبناء الجالية المصرية المقيمين بالممكلة ممن يحضرون مباريات الدوري السعودي لكرة القدم بالملاعب المختلفة في ملاعب المملكة المختلفة الإلتزام بالأنظمة والتعليمات حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية ، حيث أن بدأ منذ أيام وهو الآن في أسبوعه الثاني .

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