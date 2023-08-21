على غرار "مذبحة الوراق".. أشهر جرائم نوبات جنون الآباء في العالم

شهدت منطقة الوراق جريمة بشعة بكل المقاييس، وذلك حينما انتابت حالة من الجنون بطل القصة الدامية فأمطر عائلته برصاصاتٍ غادرة.

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كان خلاف مالي على مصاريف البيت هو المُحرك في الواقعة، وراح ضحية الجريمة ابن الجاني ذو الـ24 ربيعا وشقيقته الصغيرة ذات الأعوام الستة، وترقد الأم مع 3 من أبنائها في المستشفى.

وتفتح هذه الجريمة الباب أمام سرد جرائم مُشابهة وقعت في العالم، فقد فيها الأب عقله في لحظة طيشٍ ليتحول مسار العائلة للأبد:

عائلة واتس.. دماء تُلطخ يدي مُهندس بترول

بداية جولتنا ستكون من ولاية كولورادو الأمريكية التي شهدت في الثالث عشر من أغسطس 2018 جريمة قتل بشعة كان بطلها مُهندس بترول يُدعى كريستوفر لي واتس.

أقدم الأب في لحظة جنون تام على إنهاء حياة زوجته الحامل شانان – 34 سنة بسبب خلافٍ كان يجدر به أن يكون عابرا، ولكن الشيطان سيطر عليه فأوعذ إليه أن يُنهي أيضا حياة ابنتيه بيلا – 4 سنوات وسيليستي – 3 سنوات.

وألقت الشرطة القبض عليه يوم 15 أغسطس بعد الاعتراف بإنهاء حياة زوجته، واعترف فيما بعد بجريمته تجاه الأطفال.

الجدير بالذكر أن المحكمة قضت عليه بالسجن المؤبد 5 مرات بدون إمكانية للإفراج المشروط، ليقضي ما تبقى من حياته خلف القضبان.

وأكد محامي الجاني أن واتس اعترف بإنهاء حياة زوجته أثناء جدال حول الطلاق، وفي هذه الأثناء دخلت عليهما ابنته بيلا.

وأخبر الأب ابنته بأن والدتها مريضة، قبل أن يُجلس ابنته في المقعد الخلفي للمقطورة التي يقودها مع شقيقتها الثانية بالإضافة لجثمان الأم الراحلة، وقام بعد أن أنهى حياة الأم خنقاً بتكرار السيناريو مع الصغيرتين.

سمسار التأمين يُطفأ روح عائلته

وبداية العام الجاري في يناير استفاقت ولاية يوتا الأمريكية على فاجعة مروعة بعد أن أقدم رجل يعمل في مجال سمسرة التأمينات على إنهاء حياة عائلته بالكامل.

وبحسب تقارير محلية فإن الرجل ويُدعى مايكل هايت- 42 سنة قام بإزهاق روح كل من زوجته توشا – 40 سنة ووالدتها جيل إيرل – 78 سنة، وأزهق بيديه أرواح 5 من أبنائه فلذات كبده قبل أن ينتحر في النهاية.

الزوجة وأمها الضحيتان

وتضمنت قائمة الضحايا من الأبناء 3 بنات في أعمار 7 و12 و17، فضلاً عن ولدين يبلغان من العُمر 4 و7 سنوات.

الجدير بالذكر أن الأب الجاني سبق وتم التحقيق معه بتهمة إساءة التعامل مع عائلته، ولكن لم يتم توجيه اتهام رسمي له، وكشفت تقارير محلية النقاب عن مُذكرة دونها الجاني اتهم فيه زوجته بأنها سبب انهيار العائلة.

العائلة المنكوبة

فقدان الوظيفة يقود للكارثة

وفي يناير 2009 أقدم رجل على إزهاق روحه مع روح زوجته فضلا عن إنهاء حياة أبنائه بعد وصوله لحالة نفسية شديدة السوء بعد فقدان الوظيفة.

وأشارت تقارير محلية أن الجاني ويُدعى إيرفين أنطونيو – 40 سنة وكان يعمل فنياً لجهاز الأشعة (X-ray) فقد مع زوجته وظيفتيهما في إحدى المراكز الطبية.

فقام في إحدى الليالي بإطلاق النار على زوجته فأرداها قتيلةً، وأزهق بعد ذلك أرواح 5 من أبنائه الصغار.

وكشفت التقارير أن الجاني وجه رسالة لإحدى المحطات التلفزيونية يلوم فيها جهة عمله مُتهماً إياها بأنها السبب في الجريمة كا لو كان يقول "من الأفضل لنا أن نرحل"، وتواصل بعدها مع الشرطة مُبلغاً إياهم بتعرض عائلته بالكامل لإطلاق النار.

وقبل أن يصل رجال الشرطة والإطفاء لمحل الواقعة قام المُتهم بإطلاق النار على نفسه مُنتحرا تاركا الحسرة لجميع من عرف العائلة المنكوبة يوما.