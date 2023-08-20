أمطرهم بدم بارد.. حداد يقتل ابنه ويصيب 5 من أسرته بطلق ناري في الوراق

بدم بارد أمسك حداد سلاحا ناريا وأمطر أسرته بوابلا من النيران، مما أسفر عن وفاة ابنه وإصابة زوجته و4 أبناء آخرين، وتم ضبط المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بوقوع حادث إطلاق نار في منطقة الوراق وسقوط ضحايا.

انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص والتحري بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن حداد يمر بأزمة نفسية تشاجر مع زوجته فحمل سلاحا ناريا غير مرخص "طبنجة"، وأطلق عددا من الأعيرة النارية صوب أفراد أسرته.

وتبين من التحريات أن إطلاق النيران أسفر عن مقتل الابن وإصابة الزوجة و٤ أبناء اخرين وتم نقلهم الى المستشفى وحالتهم مستقرة.

القت مباحث الوراق برئاسة العقيد مجدي موسى مفتش المباحث القبض على الأب المتهم وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق.

اعترافات المتهم بقتل زوجته في الجيزة: مبتسمعش كلامي فخلصت عليها

كشف المتهم بإنهاء حياة زوجته تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زوجته، قائلا بإنه أنهى حياتها بعد مشادة بينهما.

وتابع المتهم في التحقيقات التى أجريت معه من قبل رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، أنه أنكر ارتكابه الواقعة في بداية الأمر على أمل عدك كشفها والهروب من المسائلة القانونية، لكن آثار الخنق كانت ظاهرة على رقبتها مما أدى إلى فضح أمره، قائلا ”اتخانقنا فخلصت عليها عشان مبتسمعش كلامي”.

تبلغ لقسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (ربة منزل ، مقيمة بدائرة المركز) وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة ، وبسؤال (زوج المتوفاة وأهليته) قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (زوج المتوفاة)، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهمون بقتل كلب ببندقية في الجيزة: صاحبته اللي طلبت مننا

أدلى المتهمون بالتخلص من كلب ببندقية خرطوش في الجيزة بأقوالهم عن الواقعة بعد ضبطهم، وقالوا بأن صاحبة الكلب هي من طلبت منهم التخلص منه بعد عقر فتاة قريبة أحدهم.



وكانت المتابعات الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على كلب باستخدام (بندقية خرطوش) بمنطقة الهرم بالجيزة.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام الكلب بعقر إحدى الفتيات قريبة أحدهم حال زيارتها له وأضافوا بأن مالكة الكلب طلبت منهم أخذ الكلب والتخلص منه ، فقاموا بالتخلص منه وقتله بالسلاح النارى المضبوط على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.