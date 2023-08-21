مليار يورو لم تكن كافية.. تشيلسي يسجل أرقام كارثية "5 إنتصارات أخر 31 لقاء"

تصدر نادي تشيلسي قائمة أكثر الأندية إنفاقًا بالدوري الإنجليزي خلال أخر 3 فترات قيد، لتقترب إنفاقات تشيلسي على الصفقات خلال مدة الـ 14 شهرًا الماضية، من حاجز المليار يورو، بفضل أموال مالكه الجديد الملياردير الأمريكي "تود بويلي".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "البلوز" أنفق ما يقارب مليار يورو على 23 صفقة منذ موسم الانتقالات الصيفية للعام الماضي وحتى الآن، بما يعادل 3 فترات انتقال.

ورغم هذه الصفقات والإنفاقات الضخمة إلا أن تشيلسي لم يظهر بشكل جيد مع إنطلاقة هذا الموسم الجديد، بعدما تعادل في لقاء المرحلة الأولى أمام ليفربول بهدف لمثله، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، ثم الخسارة بثلاثة أهداف لواحد، أمام وست هام يونايتد، في الجولة الثانية ليبقى في المركز الـ14 مؤقتا بنقطة وحيدة.

ولم تكن الأرقام الكارثية وليدة هذا الموسم بل هي إمتداد من العام الماضي، حيث أنه لم يحقق الفوز في خلال آخر 31 مباراة له بالبريميرليغ، سوي في 5 انتصارات فقط.

وتعتبر أغلي صفقات تشيلسي بدلا اللاعب كايسيدو الذي أشتراه بـ 133 مليون إسترليني، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".

وبداية مشوار كايسيدو مع تشيلسي لم تكن موفقة، حيث دخل بديلا في الشوط الثاني في ديربي لندني مثير ضد وست هام وكان فريقه متأخراً 1-2، لكنه تسبب في ركلة جزاء للهامرز، إثر تداخل عنيف على إيمرسون باليرمي، ليصعب الأمور أكثر على البلوز الذي خسر 1-3.

كايسيدو

جميع صفقات تشيلسي في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية

روميو لافيا ينضم إلى تشيلسي حتى عام 2023 في صفقة إجمالية بقيمة 58 مليون جنيه إسترليني قادماً من ساوثهامبتون.

مويسيس كايسيدو (21 عاماً) من برايتون حتى 2031، مقابل 133 مليون يورو

روبرت سانشيز يخلف إدوارد ميندي في تشيلسي في صفقة لمدة 7 سنوات قادماً من برايتون. العقد حتى عام 2030، رسوم 20 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى حوافز بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني.

أكسل ديساسي حتى يونيو 2029 في صفقة بقيمة 45 مليون يورو قادماً من موناكو.

لاعب الوسط الفرنسي ليزلي أوجوتشوكو (19 عاماً) مقابل صفقة بقيمة 27 مليون يورو.

الجناح الموهوب أنجيلو جابرييل (18 عاماً) في صفقة دائمة من سانتوس بقيمة 15 مليون يورو للنادي البرازيلي.

نيكو جاكسون، الذ وقع لتشيلسي لمدة 8 سنوات قادماً من فياريال مقابل 37 مليون يورو.

كريستوفر نكونكو لمدة 6 سنوات حتى يونيو 2029 قادماً من لايبزيج مقابل 60 مليون يورو.