الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ماكرون يؤكد مجددًا عزم فرنسا مواصلة دعم العراق لمكافحة الإرهاب

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددًا، اليوم الإثنين، دعمه للشعب والسلطات العراقية، وعزم فرنسا مواصلة العمل إلى جانب العراق؛ لتدريب القوات الأمنية التي تحارب الإرهاب.

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وفاة جُندي فرنسي في العراق.. ماكرون يكشف التفاصيل

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ماكرون يُوقّع على ميزانية غير مسبوقة لوزارة الدفاع الفرنسية

جاء ذلك عقب إعلان ماكرون ووزير الدفاع سيباستيان ليكورنو، على موقع (إكس- تويتر سابقا)، عن وفاة ضابط الصف نيكولا لاتورت، أمس الأحد، في العراق.

 وفاة ضابط الصف لاتورت خلال مهمة تدريبية

وأعرب ماكرون بحسب بيان للرئاسة الفرنسية، اليوم- عن بالغ حزنه وتعازيه في وفاة ضابط الصف لاتورت خلال مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية.

وذكر بيان الرئاسة أن ماكرون "علم اليوم ببالغ الحزن بوفاة الجندي الفرنسي لاتورت من فوج المهندسين السادس أمس الأحد، خلال مهمة تدريبية في العراق، مقدما تعازيه لأسرته وأحبابه وزملائه.

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