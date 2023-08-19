وفاة جُندي فرنسي في العراق.. ماكرون يكشف التفاصيل

تُوفي عسكري فرنسي بحادث سير في العراق، حيث كان يُشارك في مُهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية، حسبما أفاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت.

وذكر بيان الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون "علم اليوم بحزن كبير بوفاة الرقيب بابتيست غوشو من فوج المهندسين التاسع عشر في العراق".

وأضاف: "رئيس الدولة يؤكد دعمه للشعب العراقي والسلطات العراقية وعزم فرنسا على مواصلة العمل إلى جانبهم لتدريب قواتهم الأمنية التي تكافح الإرهاب".

ومن جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الفرنسية أن الرقيب "أصيب برفقة عسكري ثان بجروح بالغة الخطورة عندما انحرفت مركبته عن الطريق"، وأضافت "توفي الرقيب متأثرا بجروحه بعد جراحة طارئة في مستشفى أربيل. فيما يتلقي رفيقه المصاب بجروح بالغة الرعاية الطبية بمستشفى عسكري في بغداد".

وأشارت الوزارة، إلى أن الرقيب بابتيست غوشو بدأ ممارسة عمله في العمليات الخارجية منذ مايو 2023.

بناء صداقة مصطنعة مع القادة الجزائريين

من ناحية أخرى، دعا الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" يوم الأربعاء، الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عدم محاولة بناء صداقة مصطنعة مع القادة الجزائريين.

كما حذر ساركوزي من أن تؤدي هذه المحاولة إلى تدهور العلاقات بين باريس والرباط.

وقال ساركوزي تعليقا على صدور كتابه الجديد "زمن المعارك"، "لقد دعمت الرئيس ماكرون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.. لكن هذا لا يعني أننا نتفق في كل شيء".

وأعرب الرئيس الأسبق عن قلقه أيضا من تأثير هذه الجهود تجاه الجزائر على العلاقة مع المغرب التي تمر أيضا بصعوبات، حيث قال إن هذا التوجه يبعدنا عن المغرب.

ويسعى ماكرون إلى تحقيق تقارب مع الجزائر على شكل مصالحة تاريخية كان من المقرر أن تتحقق في الربيع بزيارة دولة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى باريس، لكن هذه الزيارة لم يحدد موعدها حتى الآن ما يشير إلى استمرار الخلافات بين البلدين.