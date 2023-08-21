الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ بني سويف يتفقد أعمال الرصف ورفع كفاءة المحاور المرورية

المحافظ يتابع رصف
المحافظ يتابع رصف المحاور المرورية

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،الموقف التنفيذي لأعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة بشوارع مركز ومدينة اهناسيا والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة  لاستعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده للأعمال التي تم تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورصف وإعادة رصف شوارع وطرق اهناسيا  وتشمل  12 شارعاً وطريقاً بأطوال 6000 متراً وعروض تتراوح ما بين 8 إلى 35 متراً من أبرزها  شارع الوحدة المحلية  الهابير، المركز  السلطاني شارع شرهي من جانبين خلف المستشفى حتى موقف قاي،شارعي الجمهوية وأحمد عفت من كوبري مسعود وغيرها بجانب تطوير 3 ميادين  ورفع كفاءة وتطوير جزر وسطى وأرصفة بطول 3000متراُ  بجانب 65 من الأعمدة المسلوبة  وذلك في حضور الدكتور على بدر،اللواء سامي توفيق عضوي مجلس النواب المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل  ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية.

وخلال تفقده لعدد من مواقع الأعمال، استمع المحافظ لعرض موجز عن الأعمال المنفذة في عدد من الشوارع ، شملت: شارع جمال عبد الناصر، بعد رفع كفاءته وإعادته تطويره ورصفه بطول 1كم  وزيادة عرضه 16 متراً  حيث تم رفع كفاءة وتطوير الأرصفة والمدخل وعمل ميادين ودورانات  لتسهيل الحركة وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على الشارع  بجانب عمل جزء من الشارع  باركينج  لانتظار السيارات في موقع حيوي يتضمن العديد من المواقع الحيوية والخدمات الجماهيرية مثل المحكمة والمركز والمدرسة.

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال بطريق السلطاني البالغ طوله 2كم  حيث أوضح وكيل وزارة النقل أن الطريق يعد أحد أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة ، حيث تم رفع كفاءته وتطويره وعمل تطوير للجزيرة الوسطى بعد تقليصها  وأعمال إنترلوك وبردورات  ومحاور مرورية ودورانات ، وزيادة عرض الطريق  ليصل لــ 14 متراً ، بعد رفع الإشغالات وإلغاء أحواض وماكينات الري واستبدالها بخط ري مدفون أسفل الطريق.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال التطوير التي تمت في المسافة من كوبري مسعود حتى ميدان شرهي بطول 400 متراً  وعرض 36 متراً باتجاهين، وكان يمثل عائقاُ أمام الحركة المرورية بالمنطقة، حيث تم عمل حوائط ساندة بجوار بوابات الري على الترعة لتوسعة بعض الأجزاء للاستفادة منها في عمل ميدان بشكل جمالي ومنع استغلالها كمكان لإلقاء القمامة ،مع توفير أبواب لدخول مسؤولى الري لعمل الصيانة اللازمة للكوبري.

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