حليمة بولند تنهي جدل تبرّؤ أسرتها منها وتتوعد باتخاذ اللازم|ما القصة

أنهت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل الذي أُثير الفترة الماضية حول علاقتها بأسرتها وبأن الأخيرة تبرّأت منها بسبب أسلوب حياتها حركاتها وملابسها الجريئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حليمة بولند

حليمة بولند تنهي جدل تبرّؤ أسرتها منها وتتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية

نفت حليمة بولند ما يتم تداوله من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "سناب شات"، وظهرت فيه بالمنزل مع والدها وشقيقها الذي حرصت على إخفاء ملامح وجهه، مشيرا بذلك إلى أن كل الأخبار المنتشرة عن خلافها مع أسرتها غير صحيحة ولا تتعدى كونها شائعات.

حليمة بولند

حليمة بولند تصعق مروجي الإشاعات بفيديو ناري

كما ظهر في الفيديو كلٌ من والدة وعمّة وشقيق حلمية الذي كان يقول وهو يقبّلها: "نحبك ونفتخر فيك".

بدت حليمة بولند في المقطع وهي تجلس بجانب والدها وتسأله للمرة الثانية عن رأيه في الشائعات المتداولة بشأن تبرؤ عائلتها منها، ليردّ ضاحكاً: "ما في شيء خلاص، انسي الموضوع والناس نسيوا الموضوع"، لتهمّ بعدها بتقبيل يده.

حليمة بولند

حليمة بولند "رد واضح وصريح من أبوي"

تابعت حليمة بولند قائلة: "الشائعات المغرضة، هذا رد واضح وصريح من أبوي، عميد عائلة بولند، ومن أخوي وصوّرت لكم أمي وعمّاتي وخالاتي، الله يخلّي لي أمي وأبوي عزوتي، وكفاية إشاعات مغرضة".

حليمه بولند:



"ترد على الاشاعات وتحذر بأنها سوف ترفع قضيه" pic.twitter.com/pex4Aa2A9E — HereandHere (@HereandHere) August 19, 2023

وتوعّدت حليمة بولند ووالدها في الفيديو باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ مروجي هذه الشائعة المسيئة إليها ولعائلتها.

وجاء ردّ حليمة هذا بعد تداول بيان عبر السوشيال ميديا يحمل اسم عائلة المهندس حسين بولند، والذي زعم تبرؤ أفراد العائلة من ابنته حليمة بسبب سلوكها المشين، واصفاً إياها بـ"الابنة العاقة".