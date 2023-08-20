داليا البحيري تروي لحظات سقوطها على المسرح| تكشف تطورات حالتها الصحية

أعربت الفنانة داليا البحيري من خلال تصريحات لها عن تعرضها لحادث بعد اختلال توازنها على المسرح خلال تقديمها مسرحية "سيدتي أنا" مما أدى إلى تمزق في وتر الإبهام وتحرك عظمة الإبهام من مكانها.

داليا البحيري

داليا البحيري تطمئن جمهورها بعد سقوطها علي المسرح "أنها بصحة جيدة"

كشفت داليا البحيري من خلال تصريحات لها، أكدت أنها بصحة جيدة لكنها تعاني بسبب إصابتها في الإبهام حيث لا تستطيع أن تفعل شيئاً بيدها إطلاقاً.

داليا البحيري

داليا البحيري تكشف لحظات سقوطها علي المسرح

أضافت داليا البحيري قائلة: "معرفش إيه اللي حصل فجأة اتكعبلت على المسرح ووقعت على إيدي اليمين بس قدرت أتحمل وأكمل العرض"، مشيراً مازحة: "يظهر الخمس جوائز مقدروش يمنعوا الحسد والعين كانت قوية قوي".

نشرت داليا البحيري مؤخرا على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور ليديها وصورة أشعة وعلقت كاتبة: "حادثة صغيرة على ما قسم كده، اختل توازني على المسرح ووقعت واقعة جامدة حبيتين".

داليا البحيري

تابعت داليا البحيري: "نزلت بكل حملي علي ايدي وحسيت برجة جامدة في دماغي، وجع رهيب إيدي ورمت قلت بس أنا اتكسرت، كملت العرض الحمد لله وطلعت على الطوارئ هوب إشاعة هوب الحمد لله مفيش كسر بس في مزق في وتر الإبهام أدى إلى إن العضمة اتحركت من مكانها ياختي".