عادل ملك: نؤيد خوض حزب الوفد انتخابات الرئاسة وترشيح رئيس الوفد

قال المحاسب عادل ملك ويصا، عضو الوفد بالاسماعيلية نائب رئيس لجنة الوفد بالقنطرة شرق، إننا نؤيد ترشح رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة، لانتخابات رئاسة الجمهورية.

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وأكد ويصا أننا ملتزمون بتقديم كل الدعم لرئيس الوفد في تلك الانتخابات، وجارٍ الاستعداد لخوض هذه الانتخابات بإعداد كوادر العمل، لافتا إلى أنه سوف يقومون بشرح برنامج الوفد الانتخابي لجميع المواطنين؛ لتعريف الناس برامج الوفد في شتى المجالات.

وتابع: “يكفينا فخرا أننا أبناء الزعيم سعد باشا زغلول قائد ثورة ١٩١٩ عاش الوفد ضمير الأمة”.