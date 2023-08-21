صناع الخير وبنك الإمارات دبي يحتفلان باليوم العالمي للعمل الانساني

احتفلت مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبنك الإمارات دبي الوطني مصر باليوم العالمي للعمل الإنساني من خلال تنظيم احتفالية خاصة لاحتفاء بكبار السن مرضى الزهايمر نزلاء دور ابى وامي بجمعية الباقيات الصالحات.



تضمنت الاحتفالية تقديم صناع الخير وبنك الإمارات دبي الوطني مصر مساعدات غذائية وملابس جديدة لكل نزلاء دور ابى وامي مرضى الزهايمر كذلك تنظيم حفل ترفيهي للنزلاء بحضور نخبة من اعضاء التحالف قيادات مؤسستي صناع الخير والباقيات الصالحات وقيادات بنك الامارات دبي الوطني مص.



وأكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ان احتفاء صناع الخير وبنك الامارات دبي الوطني مصر باليوم العالمي للعمل الانساني هذا العام يأتي في إطار التأكيد على ان العمل الإنساني لا يمكن ان يثمر الا بشراكة حقيقة بين مؤسسات العمل الاهلي الرائدة متمثلة في مؤسستي صناع الخير والباقيات الصالحات عضوي التحالف وبين المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها الاجتماعية متمثلة في بنك الامارات دبي الوطني مصر.

واشار عبد الفتاح إلى أن احتفال مؤسستي صناع الخير وبنك الامارات دبي الوطني مصر باليوم العالمي للعمل الإنساني من داخل دار ابى ودار امي لمرضى الزهايمر يؤكد على ان أسمي درجات العمل الانساني تلك التي تتوجه لشرائح اعطت من عمرها وجهدها الكثير وبعد ان تقدمت بهم السنين أصبحوا بحكم مرضهم لا حول لهم ولا قوة وعاجزين حتى عن خدمة أنفسهم.



يذكر ان مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك الامارات دبي الوطني مصر سبق لهم وتعاونوا فى تنفيذ عدد كبير من الخدمات التنموية الخيرية النوعية منها تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة لصغار الصيادين بقرية بساط كريم الدين بمركز شربين بمحافظة الدقهلية من خلال تسليم هؤلاء الصيادين عدد 30 مركب صيد مجهزة بموتور وعدة صيد حديثة وانشاء ثلاجة لحفظ الاسماك بنفس القرية ورفع كفاءة مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بقرية النواورة بمركز البداري بمحافظة أسيوط.