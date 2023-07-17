عاجل
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لمعاهد البعوث الإسلامية للشهادتين الإعدادية والثانوية التضامن: صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث عقار حدائق القبة وزيرة الثقافة تفتتح المركز الثقافي لهيئة الكتاب بمدينة الشروق غدًا انهيار 4 عقارات في حدائق القبة.. شهادات وفاة لضحايا أبرياء أسفل الحطام
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

صناع الخير: قانون التحالف الوطني قفزة نوعية نحو دور ريادي للعمل الأهلي

التحالف الوطني
التحالف الوطني

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي اقره مجلس النواب بشكل نهائي مؤخراً يعد قفزة نوعية غير مسبوقة في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري نحو الدور الريادي المنشود للعمل الأهلي المصري التنموي بكل ما يملكه من ادوات وخبرات في بناء الجمهورية الجديدة كما يراها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

txt

القومي للإعاقة يشيد بموافقة النواب على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل التنموي

وأوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير، أن القانون وبشكله النهائي وما حواة من 24 مادة يلبى طموح المجتمع المدني التنموي المصري في جانب تكوين مظلة كبرى له تدعم تعظيم جهوده واجادة الاستفادة من امكانياته وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع خدماته كذلك التعاون الوثيق بين مؤسسات التحالف نحو تحقيق الأهداف القومية الكبرى. 

وأشار زمزم، إلي أن المجتمع المدني التنموي المصري رغم ما أمتلكه من قدرات وامكانيات إلا إنه كان يعاني من العمل وفق الية الجزر المنعزلة فلا يوجد مرجعية له تضمن التنسيق والتناغم بين كافة مكوناته لتحقيق الاهداف القومية الكبرى ومن هنا جاء تكوين التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ليلبي احتياجات الشرائح المستهدفة بما يضمن وصول الخدمات الى كل المستحقين دون تكرار نفس الخدمة لذات المستفيد. 

وأضاف زمزم، أن نص القانون في مادته الثانية على تمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته نقطة قوة كبرى ودفعة للتحالف من خلال كل كياناته لتحقيق مزيد من الانجازات والخدمات. 

وأكد زمزم، أن القانون فى مادته الثالثة يلفت النظر ويوجه كل مكونات الدولة المصرية لأهمية الاستفادة من قدرات شبابنا العظيمة من خلال تعميق مفهوم التطوع وتحفيز مؤسسات التحالف على ضم اعداد أكبر من المتطوعين لتقديم مزيد من الخدمات للمستحقين في كل مجالات عمل التحالف وتحقيقا لأهدافه في التمكين الاجتماعي والاقتصادي وتقديم الخدمات الطبية وتقديم المساعدات العينية والمالية.
 

txt

النواب يفتتح جلساته بمناقشة قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

 

مواد متعلقة

وزارة العمل تنظم دورات تدريبية مجانية على التفصيل والخياطة بأسيوط

اتفاق سعودي ياباني لتبادل التكنولوجيا للمساعدة في إزالة الكربون

إصلاح نظام التمويل العالمي ضروري لتحقيق التحول نحو الاقتصادات الخضراء

الجريدة الورقية