رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفداً من الطلاب الوافدين من الأردن

استقبل الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج وفداً من الطلاب الوافدين من المملكة الأردنية الهاشمية، يضم عدد من الباحثين لدراسة درجتي الماجستير والدكتوراة بكلية التجارة، وذلك بحضور الدكتور ياسر رفعت مدير عام ادارة الدراسات العليا والبحوث، وطارق أحمد فهيد مسئول الوافدين بادارة الدراسات العليا.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور حسان النعماني بالطلاب الوافدين مؤكداً حرص الجامعة علي تقدم كافة التيسيرات للطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا وتقديم أفضل الخدمات لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين، وجعل مصر مركزًا إقليميًا ودولياً لجذب الطلاب الوافدين من كافة أنحاء العالم، بما ينعكس على العملية التعليمية والقدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم. وتحقيقًا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠.





وأوضح كل من الدكتور ياسر رفعت، وطارق أحمد فهيد انه تم تسكين الطلاب الوافدين للجامعة من الدول العربية والافريقية المختلفة في مختلف الكليات والتخصصات، وذلك بالجناح المخصص للطلاب الوافدين وتقديم خدمات معيشية مناسبه ومتميزة لهم.





وخلال اللقاء اثنى الباحثون الوافدون على دعم الجامعة لهم بدايه من تسهيل إجراءات الالتحاق حتي الخدمات الجامعية سواءاً علي مستوي العملية التعليمية وخدمات الاقامه والاعاشه.