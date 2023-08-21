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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"الصيادلة" تشارك في فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة.. وتدعو أعضاءها للحضور

النقابة العامة لصيادلة
النقابة العامة لصيادلة مصر

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر، عن مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية والذى تنظمه وزارة الصحة والسكان خلال الفترة من ٦ إلى ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ بفندق سانت ريجيس "الماسة سابقا" بالعاصمة الادارية الجديدة، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء الشركاء الدوليين المعنيين بموضوعات وقضايا الصحة والسكان والتنمية بمختلف دول العالم.

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 ووجهت النقابة دعوة لأعضائها لحضور المؤتمر والتسجيل على الموقع الخاص بالمؤتمر"www.globalphdc.com"، علمًا بأن ساعات المؤتمر معتمدة من المجلس الصحى المصرى بالمشاركة بعدد ١٨ ساعة.


 

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