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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خبير لوائح: مجلس الزمالك المستقيل من حقه الترشح للانتخابات القادمة

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

قال طلال عبد اللطيف إنه فى حالة عدم توقيع جمال عبد الحميد على استقالته من عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك لن يستطيع أحد إجباره على الرحيل لأنه أتى عن طريق جميعية عمومية.

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قال طلال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الإعلامى مجدى عبد الغنى إن مجلس إدارة نادى الزمالك امامه أسبوع  من تاريخ تقديم الاستقالة لمراجعة قراراه قبل قبول الاستقالة من وزير الشباب والرياضة متعجباً من تقديم المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى استقالتهم.
أشار خبير اللوائح إلى هناك نية مبيتة لحالة الفوضى فى نادى الزمالك،موضحاً أنه لا يوجد أحد يهاب من قانون الرياضة.
وقال عبد اللطيف،لزاما على وزارة الشباب والرياضة التدخل لتكليف أو لتعين لجنة تدير نادى الزمالك لحين عقد جمعية عمومية واجراء انتخابات جديدة.
أكد عبد اللطيف أن مرتضى منصور ومجلسه من حقه الترشح مرة أخرى للانتخابات القادمة دون أدنى أى مشكلة.

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